МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Управление гражданской авиации Бермудских Островов (BCAA) сообщило, что временно приостановило сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, эксплуатируемых в соответствии с соглашением между Бермудскими Островами и РФ. Россия сняла введенные из-за COVID ограничения на полеты в восемь стран

На сегодняшний день практически все суда иностранного производства, эксплуатирующиеся российскими авиакомпаниями, зарегистрированы в реестрах Бермудских Островов либо Ирландии. Вопрос перевода гражданского флота иностранного производства под российскую юрисдикцию давно ставится на правительственном уровне.

Согласно сообщению бермудского ведомства, международные санкции "оказали значительное влияние" на способность осуществлять надзор за безопасностью полетов российских воздушных судов, включенных в бермудский реестр воздушных судов. Управление гражданской авиации Бермудских Островов "не может с уверенностью утверждать, что эти самолеты пригодны для полетов", говорится в заявлении.

"По состоянию на 23.59 по времени UTC 12 марта 2022 года BCAA временно приостановило действие всех сертификатов летной годности воздушных судов, эксплуатируемых в соответствии со статьей 83bis соглашения между Бермудскими Островами и Российской Федерацией", — отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что для самолетов, которые находились в воздухе в 23.59 UTC 12 марта 2022 года (02.59 13 марта по мск), "временное приостановление вступает в силу сразу после посадки".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.

В МИД РФ позже добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы.