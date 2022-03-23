МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Министры транспорта Польши, Литвы, Латвии и Эстонии из-за спецоперации России по демилитаризации Украины выступили с призывом к Евросоюзу запретить перевозки товаров в и из России и Белоруссии.

Другое предложение этих стран — ограничить вход российских и белорусских судов в порты стран ЕС.

"Министр транспорта и коммуникаций Мариус Скуодис вместе с министрами в Польше, Латвии и Эстонии обратились к еврокомиссару по транспорту Адине Валеан и министрам транспорта стран ЕС с совместным письмом, в котором призвали запретить перевозку товаров по дорогам в и из России и Белоруссии и ограничить вход судов этих стран в порты ЕС", — отмечается в сообщении министерства транспорта Литвы на его сайте.