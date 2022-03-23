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https://1prime.ru/transport/20220323/836468684.html
Польша и Прибалтика хотят запретить перевозку российских товаров
Транспорт
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Министры транспорта Польши, Литвы, Латвии и Эстонии из-за спецоперации России по демилитаризации Украины выступили с призывом к Евросоюзу запретить перевозки товаров в и из России... ПРАЙМ, 23.03.2022
транспорт, бизнес, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Министры транспорта Польши, Литвы, Латвии и Эстонии из-за спецоперации России по демилитаризации Украины выступили с призывом к Евросоюзу запретить перевозки товаров в и из России и Белоруссии.
Другое предложение этих стран — ограничить вход российских и белорусских судов в порты стран ЕС.
"Министр транспорта и коммуникаций Мариус Скуодис вместе с министрами в Польше, Латвии и Эстонии обратились к еврокомиссару по транспорту Адине Валеан и министрам транспорта стран ЕС с совместным письмом, в котором призвали запретить перевозку товаров по дорогам в и из России и Белоруссии и ограничить вход судов этих стран в порты ЕС", — отмечается в сообщении министерства транспорта Литвы на его сайте.