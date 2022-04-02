МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — в субботу утром на фоне непогоды, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". "Победа" будет выполнять московские рейсы только из "Внуково"

По информации на 10.30 мск субботы, во "Внуково" семь рейсов задержаны, три отменены, в "Домодедово" четыре рейса задержаны, шесть отменены, в "Шереметьево" задержаны пять рейсов, семь отменены.

В субботу утром гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за порывов ветра, снега и гололедицы.

Как сообщал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, облачная погода, временами снег, переходящий в мокрый снег, а также порывистый ветер 5-10 метров в секунду ожидаются в Москве в субботу.