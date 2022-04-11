МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. "Аэрофлот" для нивелирования последствий западных санкций реализует комплекс мер: в частности, корректирует маршрутную сеть, использует альтернативное ПО, диверсифицирует парк самолетов, говорится в отчете компании. Белорусская "Белавиа" расширяет сеть полетов в Россию

"В условиях введенных в 1 квартале 2022 года беспрецедентных санкций против российской авиаотрасли обществом реализуется комплекс мер по корректировке маршрутной сети, минимизации уровня политико-экономических рисков, в том числе проводятся мероприятия по антикризисному управлению, сокращению затрат, повышению эффективности использования ресурсов", — говорится в отчете.

Среди последствий санкций "Аэрофлот" называет ограничение эксплуатации самолетов, их компонентов, иностранного ПО; ограничение или невозможность осуществления страхования, привлечения требуемого объема финансирования, выполнения техобслуживания и ремонта; исключение "Аэрофлота" из альянса SkyTeam, недостижение плановых показателей по пассажиропотоку и доходам от пассажирских перевозок.

Для снижения уязвимости компании к санкционным ограничениям "Аэрофлот" предпринимает ряд мер: диверсификацию парка и лизингодателей, поиск альтернативных страховщиков, поставщиков ТОиР и источников финансирования, использование альтернативного ПО. "Аэрофлот" снизил цены на перелеты по России с конца апреля по конец мая

Среди риск-факторов "Аэрофлот", помимо санкций, отмечает пандемию, ограничения авиасообщения и перемещения граждан, низкие темпы роста или снижение спроса на пассажирские перевозки, отмену или сокращение пролетных платежей, несоответствие парка потребностям рынка авиаперевозок.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Россия в ответ ввела запрет на полеты для авиакомпаний из этих стран. А Росавиация рекомендовала российским перевозчикам с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.