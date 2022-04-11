РЖД с 1 мая повысят зарплату своим сотрудникам на 5%, сообщает компания
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. РЖД с 1 мая повысят зарплату своим сотрудникам на 5%. Это второе повышение с начала года, сообщает компания.
"В РЖД повысят зарплату сотрудникам на 5% с 1 мая. Об этом решении объявил глава компании Олег Белозёров на оперативном совещании", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.
По словам Белозерова, которого цитирует пресс-служба РЖД, люди всегда были и остаются главной ценностью "Российских железных дорог".
"РЖД гарантируют своим работникам уверенность и стабильность. Компания оперативно реагирует на внешние вызовы и проведет внеплановую индексацию заработной платы работников с 1 мая 2022 года на 5%", — приводятся в релизе слова гендиректора холдинга.
Также будут проиндексированы заработные платы работников частных образовательных и медицинских учреждений компании.
Уточняется, что в РЖД это уже вторая индексация заработной платы с начала года. Первая (на 4,2%) была проведена с 1 марта.
https://1prime.ru/transport/20220411/836637530.html