МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. РЖД с 1 мая повысят зарплату своим сотрудникам на 5%. Это второе повышение с начала года, сообщает компания.

"В РЖД повысят зарплату сотрудникам на 5% с 1 мая. Об этом решении объявил глава компании Олег Белозёров на оперативном совещании", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.

По словам Белозерова, которого цитирует пресс-служба РЖД, люди всегда были и остаются главной ценностью "Российских железных дорог".

"РЖД гарантируют своим работникам уверенность и стабильность. Компания оперативно реагирует на внешние вызовы и проведет внеплановую индексацию заработной платы работников с 1 мая 2022 года на 5%", — приводятся в релизе слова гендиректора холдинга.

Также будут проиндексированы заработные платы работников частных образовательных и медицинских учреждений компании.

Уточняется, что в РЖД это уже вторая индексация заработной платы с начала года. Первая (на 4,2%) была проведена с 1 марта.