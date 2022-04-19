МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. S7 Airlines с 19 апреля приостанавливает действие соглашения с международным альянсом авиакомпаний Oneworld в связи с ограничением международного авиасообщения. Об этом сообщила сама компания. В Турции рассказали о планах по привлечению туристов

"В связи с ограничением международного авиасообщения значительно сократилось бизнес-взаимодействие S7 Airlines с альянсом Oneworld. В такой ситуации S7 Airlines и Oneworld приняли совместное решение с 19 апреля 2022 приостановить действие соглашения. Для пассажиров сохраняются преимущества действующих двусторонних соглашений S7 Airlines с авиакомпаниями-партнерами. Привилегии в рамках альянса Oneworld будут временно недоступны", — говорится в сообщении на сайте S7.

Напомним, что альянс Oneworld объединяет несколько ведущих мировых авиакомпаний и около 30 дочерних перевозчиков. Он стал первым глобальным альянсом, который ввел совместную продажу и оформление билетов авиакомпаниями-участниками.

В S7 уточнили, что начисление и списание миль проводится в штатном режиме за некоторыми исключениями.

"Временно приостановлены выписка премиальных билетов и начисление миль авиакомпаниями American Airlines с 1 марта, British Airways и Iberia с 14 марта, Alaska Airlines с 8 апреля 2022 года. Запросы на восстановление миль за полеты, совершенные до этих дат, будут обработаны в течение 45 дней. Для всех рейсов авиакомпании Qatar Airways доступна опция начисления миль, но временно приостановлена выписка премиальных билетов", — говорится в сообщении.