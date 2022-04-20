МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил РИА Новости, что контроль транзита, усиленный Литвой с начала спецоперации на Украине, сейчас вернулся к обычному режиму. Литва полностью отказалась от поставок газа из России

"Несомненно, они усилили контроль транзита, мы это почувствовали примерно четыре недели назад. Сейчас все вернулось, можно сказать, к обычному режиму", — сказал Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, сбылись ли обещания Литвы усилить охрану транзита в Калининград, вплоть до сопровождения перевозчиков вертолетами.

"Если в какой-то момент времени досматривали чуть ли не каждую машину, прогоняли через всю специальную технику, сейчас немного попроще стало, мы вернулись на те уровни по количеству машин, пропускаемых в день, которые мы видели и до", — пояснил глава региона.

По мнению губернатора, Литве, помимо сопровождения российских транзитных поездов, и так "есть, на что потратить ресурсы".

"Несколько сотен автомобилей ежедневно пересекает границу, следить за ними всеми очень странно, на мой взгляд", — резюмировал Алиханов.

Ранее сообщалось, что Литва планировала усилить контроль над поездами, следующими транзитом через территорию России из Калининградской области. На эти цели Литва запросила дополнительное финансирование в Европейской комиссии: 24 млн евро, в частности, для приобретения вертолётов, а также оборудования для слежения. Сейчас на все поезда, которые следуют транзитом в Калининград и обратно, при въезде в Литву устанавливают специальные отслеживающие устройства, которые позволяют вести дистанционное наблюдение. Всего на транзитном маршруте установлены около 150 камер слежения. Сообщалось, что Литва хотела увеличить их количество.

Также транзитные поезда могут выборочно сопровождаться вертолётами. Отмечалось, что Литва планировала вести такой контроль постоянно, во время всего транзита.

Калининградские перевозчики, которые раньше работали в ЕС и попали под санкции, получат поддержку от властей региона, они смогут переориентироваться на транзит в РФ, рассказал РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Достаточно большое количество калининградских перевозчиков работали на европейском рынке. Это не только Польша. Это и Германия, Франция — много где они занимались бизнесом. Конечно, для них сейчас не очень позитивные новости с закрытием, но у них есть возможности, и они уже этим занимаются, переориентироваться на перевозки в Россию", — сказал губернатор в интервью РИА Новости.

По его словам, сейчас правительство совместно с перевозчиками и представителями торгово-промышленной палаты работает над разработкой ряда мер поддержки.

Алиханов также отметил, что сейчас все перевозчики, занимающиеся транзитом через территорию Литвы из Калининграда в другие регионы России и обратно, продолжают работать.

"Мы на прошлой неделе проводили совещание с бизнесом. Все на самом деле жили негативными ожиданиями и готовились, что решение будет без учета транзита в Калининград. Поэтому рассматриваем текущий момент, наоборот, с позитивной стороны", — поделился Алиханов.

В рамках пятого пакета санкций ЕС запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Транзит в Калининград при этом не был запрещен.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.