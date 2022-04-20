МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Власти Калининградской области просят не ограничивать европейские автоперевозки в ответ на санкции ЕС, так как для региона сейчас это единственная возможность получать некоторые товары, заявил РИА Новости губернатор Антон Алиханов. Губернатор оценил вероятность блокады Калининграда

"Откровенно говоря, я как губернатор Калининградской области могу сказать, что я просил бы учитывать, что нас не надо ограничивать в возможности завозить что-то европейскими перевозчиками", — сказал Алиханов в интервью РИА Новости.

"Понимаете, дело в том, что они себя не ограничили. Мы никаких конкретных ответных мер не ввели",- заявил Алиханов, отвечая на вопрос, повлияла ли как-то ситуация с санкциями на европейских перевозчиков, которые занимались в том числе транзитом в Калининград.

Глава региона отметил, что для Калининградской области сейчас это "единственная возможность получать некоторые товары".

"И нам бы, конечно, очень не хотелось ограничения в автоперевозках, потому что мы достаточно много всего ввозим из Европы. Нам нужно, чтобы возможность такая была", — подчеркнул Алиханов.

В рамках пятого пакета санкций ЕС запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Транзит в Калининград при этом не был запрещен.

Власти Калининградской области после введения нового пакета санкций ЕС пытаются отрегулировать поставки в область белорусских товаров, заявил РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.

"С белорусами все сложнее. Мы сейчас пытаемся эти вопросы отрегулировать", — сказал Алиханов, отвечая на вопрос, как введенные ЕС ограничения сказались на белорусских перевозчиках, доставляющих товары в Калининград и как будут перенаправлены эти потоки.

По словам губернатора, Калининградская область потребляла и потребляет большое количество товаров из Белоруссии, но сейчас, после введения пятого пакета санкций ЕС, белорусские перевозчики не могут двигаться в сторону Калининграда, за исключением аграрного и медицинского секторов и гуманитарных грузов.

"Но у нас есть потребление и других товаров, которые нам важны, нужны, и пока мы сейчас подстраиваемся. Приходится их вывозить в РФ, потом везти обратно. Но это усложняет логистику", — объяснил губернатор, добавив, что это "решаемо, но, конечно, приятного в этом мало, потому что это, несомненно, будет удорожать все расходы".

В рамках пятого пакета санкций ЕС запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Транзит в Калининград при этом не был запрещен.

Белоруссия — традиционный и активный торговый партнер Калининградской области. Характерно, что по итогам 2021 года Белоруссия вошла в первую "тройку" стран-партнеров региона (Республика Корея, Китай и Беларусь), суммарно обеспечившие 37,6% внешнеторгового оборота Калининградской области. В 2020 году топ-3 составляли Республика Корея, Китай, Германия.

По информации пресс-службы регионального правительства, внешнеторговый товарооборот Калининградской области по итогам 2021 года составил 11,1 млрд долларов США с ростом в 131,5% по сравнению с 2020 годом — 8,5 млрд долларов США.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.