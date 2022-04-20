МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Международный аэропорт Владивостока с января обслужил на 24% больше пассажиров по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, сообщает пресс-служба аэропорта. Рейсы авиакомпаний России не могут осуществляться через аэропорт Кишинева

"По итогам первых трех месяцев 2022 года аэропорт Владивосток обслужил 367 тысяч пассажиров, что на 24% превышает показатель предыдущего года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самый значительный рост пассажиропотока отмечен на рейсах в Москву, Новосибирск и Южно-Сахалинск. Внутренний пассажиропоток составил 345 тысяч пассажиров, на международных авиалиниях обслужили 21,6 тысячи человек.

"В марте аэропорт обслужил более 117 тысяч пассажиров, что на 6% выше показателя годом ранее. Внутренний пассажиропоток по сравнению с мартом 2021 года вырос на 6% и составил почти 115 тысяч пассажиров", — сообщает аэропорт.

Больше всего пассажиров перевезли на дальневосточных рейсах: в Благовещенск, Читу, Улан-Удэ, Красноярск. На международных направлениях наибольшей популярностью в начале года пользовались рейсы на Пхукет, в Сеул и Дубай, информирует пресс-служба.