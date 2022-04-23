ВАШИНГТОН, 23 апр — ПРАЙМ. Американская лизинговая компания Air Lease заявила, что спишет стоимость 27 самолетов, остающихся в России, это обойдется в 802 миллиона долларов, сообщают СМИ. Binance опровергла утверждения о ее якобы сотрудничестве с Россией

"Маловероятно, что компания восстановит владение над самолетами, которые не вернулись и остались в России", — цитирует агентство "Рейтер" заявление компании.

По тем же данным, компания спишет 21 самолет, которым владеет, и шесть воздушных судов из парка, которым управляет корпорация. Компания рассчитывает предъявить страховые требования, чтобы возместить потери, и не ожидает существенных денежных расходов в будущем, сообщает агентство. Стоимость самолетов оценивается в 802 миллиона долларов, говорится в сообщении.