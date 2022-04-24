МИНСК, 24 апр — ПРАЙМ. Белоруссия рассчитывает договориться с Россией о каботажных авиаперевозках и надеется, что белорусские авиакомпании смогут выполнять пассажирские и грузовые рейсы по территории России, сообщил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций страны Артем Сикорский. Транспортная отрасль Германии ожидает волну банкротств

"В том числе мы предлагаем рассмотреть вопрос каботажа, как грузового, так и пассажирского. То есть возможность выполнять белорусскими перевозчиками рейсы по территории Российской Федерации. Еще раз повторюсь, как грузовых, так и пассажирских", — сказал Сикорский телеканалу СТВ.

По его словам, есть отраслевая "дорожная карта" по интеграции в рамках Союзного государства именно по гражданской авиации.

"Она достаточно объемная и имеет вопросы как экономического характера, так и вопросы безопасности полетов, авиационной безопасности, вопросы поиска, спасания и многие другие. Поэтому по многим направлениям работаем, в том числе и по вопросам уменьшения тарифов для белорусских перевозчиков", — отметил глава департамента. Он подчеркнул, что эта тема достаточно актуальна для белорусской стороны.

"Мы с нашими коллегами сейчас все это очень активно обсуждаем. До конца года мы должны фактически по всем пунктам этих дорожных карт выдать соответствующие решения", — добавил Сикорский.

В ноябре прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.