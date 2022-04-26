МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Аэроэкспрессы в "Шереметьево" с 30 апреля по 3 мая будут отправляться только с Белорусского вокзала в связи с проведением плановых работ на железной дороге, сообщает компания "Аэроэкспресс". РЖД 10 мая назначают дополнительные "Сапсаны"

Обычно аэроэкспрессы в "Шереметьево" ходят с Белорусского и Савеловского вокзалов, а также со станции МЦК "Окружная".

"В связи с проведением плановых работ на железной дороге с 30 апреля по 3 мая скорректирован график движения поездов "Аэроэкспресс" на Шереметьевском направлении. В указанные даты все аэроэкспрессы в аэропорт "Шереметьево" будут отправляться с Белорусского вокзала с остановками на Савеловской и Окружной. При следовании из аэропорта конечной станцией также будет Белорусский вокзал", — говорится в релизе.

Уточняется, что в эти дни поезда "Аэроэкспресс", курсирующие на участке Одинцово — Белорусский вокзал, в аэропорт не проследуют. "С 4 мая все поезда "Аэроэкспресс" на Шереметьевском направлении будут курсировать в соответствии со стандартным графиком", — отмечают в компании.

Там напомнили, что добраться до аэропорта "Шереметьево" также можно на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино".