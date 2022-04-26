МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Прокуратуры выявила системные проблемы в российской авиаотрасли, говорится в генпрокурора Игоря Краснова, который есть в распоряжении РИА Новости. Генпрокуратура примет меры для сдерживания цен

Как говорится в документе, эти проблемы негативно влияют в том числе на безопасность авиаперевозок.

Так, число погибших в авиакатастрофах в России в прошлом выросло почти вдвое, до 71 человека, отметил Краснов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил утвердил комплексную программу развития авиационной отрасли на период до 2030 года.

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