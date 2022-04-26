2022-04-26T12:52:52+03:00
2022-04-26T12:52:52+03:00
2022-04-26T12:52:52+03:00
2022
https://1prime.ru/transport/20220426/836754931.html
Прокуратура выявила системные проблемы в российской авиаотрасли
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Прокуратуры выявила системные проблемы в российской авиаотрасли, говорится в генпрокурора Игоря Краснова, который есть в распоряжении РИА Новости. Как говорится в документе, эти... ПРАЙМ, 26.04.2022
транспорт, бизнес, новости, генпрокуратура, авиаотрасль, россия
https://cdnn.1prime.ru/images/83645/44/836454497.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83645/44/836454497.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83645/44/836454496.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83645/44/836454496.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83645/44/836454484.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83645/44/836454484.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20220426/836754823.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Прокуратуры выявила системные проблемы в российской авиаотрасли, говорится в генпрокурора Игоря Краснова, который есть в распоряжении РИА Новости.
Как говорится в документе, эти проблемы негативно влияют в том числе на безопасность авиаперевозок.
Так, число погибших в авиакатастрофах в России в прошлом выросло почти вдвое, до 71 человека, отметил Краснов.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил утвердил комплексную программу развития авиационной отрасли на период до 2030 года.
Читайте также: Прокуратура призвала усилить надзор за соблюдением трудовых прав россиян