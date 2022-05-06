МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Полеты в Стамбул и Анталию будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, передает "РГ" с ссылкой на сообщение "Аэрофлота". "Аэрофлот" завершит листинг депозитарных расписок на Франкфуртской бирже

На текущий момент авиакомпания запланировала вылеты из Москвы в Анталию в 7:20 и 12:10, а в Стамбул — в 8:50 и 19:30.

В "Аэрофлоте" отмечают, что авиабилеты можно забронировать на официальном сайте компании, в мобильном приложении, а также по телефону горячей линии.

Регулярные рейсы в Турцию были прекращены в начале марта в связи с угрозой ареста лайнеров, находившихся в лизинге у иностранных компаний.