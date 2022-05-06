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2022
https://1prime.ru/transport/20220506/836834264.html
"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Турцию
Транспорт
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Полеты в Стамбул и Анталию будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, передает "РГ" с ссылкой на сообщение "Аэрофлота". На текущий момент... ПРАЙМ, 06.05.2022
новости, транспорт, бизнес, экономика, туризм, россия, аэрофлот, турция, стамбул, анталия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Полеты в Стамбул и Анталию будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, передает "РГ" с ссылкой на сообщение "Аэрофлота".
На текущий момент авиакомпания запланировала вылеты из Москвы в Анталию в 7:20 и 12:10, а в Стамбул — в 8:50 и 19:30.
В "Аэрофлоте" отмечают, что авиабилеты можно забронировать на официальном сайте компании, в мобильном приложении, а также по телефону горячей линии.
Регулярные рейсы в Турцию были прекращены в начале марта в связи с угрозой ареста лайнеров, находившихся в лизинге у иностранных компаний.