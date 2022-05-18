АНКАРА, 18 мая — ПРАЙМ. Россия и Турция договорились о создании условий для наличия в турецких отелях банковских терминалов, принимающих карту "Мир", сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты "Мир" в отелях Турецкой Республики. Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах, и сегодня мы с нашими турецкими партнерами подробно это обсудили", — сказал он.

Как отметил вице-премьер, Россия заинтересована в том, чтобы карты "Мир" использовались в Турции шире и платежные механизмы работали.

"На самом деле это не ситуация сегодняшнего дня, мы планомерно развивали торговлю и расчеты в национальных валютах. Несколько лет назад первые карты "Мир" начали использоваться здесь. На сегодняшний день примерно 50% расчетов идет здесь с помощью карты "Мир", поэтому эту сферу необходимо расширять. Это позволит нам снизить риски, обеспечить платежи в национальных валютах", — добавил Новак.

При этом на вопрос о том, обсуждается ли увеличение числа турецких банков, принимающих карту "Мир", Новак пояснил, что первостепенно важна доступность инфраструктуры.

"Речь идет не о количестве банков, а о наличии инфраструктуры, чтобы человек мог подойти и стоял банкомат, который принимает карту "Мир". А какой это банк, это уже без разницы. Поэтому мы говорили о том, что инфраструктура соответствующих банков должна быть расширена. Это банкоматы, терминалы и так далее", — заключил вице-премьер. В ЕС рассказали о судьбе замороженных активов россиян

АВИАСООБЩЕНИЕ

Россия и Турция достигли договоренности об увеличении количества авиарейсов со стороны обеих стран, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Были достигнуты договоренности об увеличении количества рейсов, как со стороны турецких авиалиний, так и со стороны наших компаний… Это обеспечит необходимое количество рейсов для туристического потока", — сказал Новак.

Он отметил, что в прошлом году в Турции наблюдалось увеличение туристов из России, до 4,7 миллиона человек, и в этом году страны рассчитывают на сохранение туристического потока и даже его рост, поэтому считают важным обеспечить транспортное сообщение.

ТОВАРООБОРОТ

Товарооборот между Россией и Турцией растет, несмотря на текущую экономическую конъюнктуру, в первом квартале он увеличился в 2,1 раза, до 13,7 миллиарда долларов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе рабочего визита в республику.

«В целом, несмотря на текущую экономическую конъюнктуру, товарооборот между нашими странами демонстрирует рост — в 2021 году он вырос на 57% до 33 миллиардов долларов, в этом году только за первый квартал рост в 2,1 раза, до 13,7 миллиарда долларов. Нынешние обстоятельства открывают перед нашими государствами новые возможности для укрепления и развития взаимовыгодных связей», — рассказал вице-премьер, слова которого приведены в релизе кабмина РФ.

При этом для сохранения положительной динамики товарооборота важно продолжать работу над снижением барьеров в двусторонней торговле, отметил Новак. В этой связи активно развивается сотрудничество таможенных служб двух стран, рассказал он.

«По мнению российской стороны, одним из наиболее перспективных вопросов является инициатива по созданию механизма взаимного признания национальных полномочий уполномоченного экономического оператора. В текущей ситуации, когда наши страны прилагают усилия на стимулирование двусторонней торговли, необходимо обеспечить запуск этого проекта», — сказал Новак.

Новак в среду прибыл в рабочим визитом в Турцию и обсудил двустороннее сотрудничество с турецким вице-президентом Фуатом Октайем, а также с министром торговли, председателем турецкой части межправительственной комиссии Мехметом Мушем.