МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Около 500 тысяч билетов на поезда в южном направлении дополнительно поступят в продажу в ближайшие дни, заявил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам совещания по подготовке к летнему туристическому сезону, транспортной доступности южных регионов страны и мониторингу стоимости детских путевок.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить в период летних отпусков в нужном объеме четкое и стабильное пассажирское сообщение на юг страны.

"Наиболее востребованными остаются курорты Краснодарского края и Крыма… РЖД увеличивают количество поездов из Москвы и регионов, которые ранее не имели прямого сообщения с полуостровом. В продажу в ближайшие дни поступят дополнительно около 500 тысяч билетов на поезда по южному направлению", — сказал вице-премьер.

По его словам, Минтранс продолжает прорабатывать технологическую возможность расширения пропускной способности на популярные у россиян курорты.

В совещании приняли участие министр транспорта Виталий Савельев, представители министерства просвещения, федерального агентства по туризму, ОАО "РЖД", ОНФ и других заинтересованных ведомств, а также регионов России.