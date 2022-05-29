МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Доля железнодорожного сообщения в пассажиропотоке в Крыму уже выросла вдвое после ограничения работы аэропортов на юге России с конца февраля текущего года, сообщает полпредство президента РФ в Южном федеральном округе. Отсутствие авиасообщения в Крыму компенсируется ж/д и автотрафиком

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России действует с 24 февраля до 31 мая. Остальные аэропорты РФ работают штатно.

"В процентном соотношении пассажиропоток, а соответственно, турпоток через аэропорт "Симферополь", составлял 30% от общего, ж/д сообщение составляло до 10% — теперь его объемы уже выросли в два раза", — говорится в ответе на запрос РИА Новости.

Отмечается, что ведется активная работа по увеличению количества подвижного состава, прокладыванию дополнительных ниток для прохождения составов в Крым, по расширению географии поездок. Работа по наращиванию железнодорожных мощностей продолжается.

Кроме того, разрабатываются дополнительные возможности комфортабельного автобусного сообщения. Многие отели организовали собственные трансферы от Крымского моста, чтобы сократить время в пути для своих гостей.