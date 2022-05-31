МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Стоимость авиабилетов на полеты по России в мае сохраняется на уровне показателей прошлого года, сообщает Росавиация.

"По информации авиакомпаний, стоимость авиабилетов на внутрироссийские полеты в мае 2022 года сохраняется на уровне показателей прошлого года", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что авиакомпании России за январь-апрель снизили перевозки по России на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 19,8 миллиона пассажиров.

Росавиация отмечает, что, учитывая принятые авиакомпаниями меры по оптимизации маршрутных сетей, в мае текущего года ожидается выполнение целевых показателей по наращиванию объемов внутрироссийских авиаперевозок.