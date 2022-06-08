МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об ожидании страной рассмотрения вопроса об ограничениях против авиаотрасли на сессии совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО). МИД: Япония дополнила санкционный список банками из России и Белоруссии

"Российская сторона была вынуждена привлечь к данной проблеме внимание Международной организации гражданской авиации и заявить о категорическом неприятии коллективных ограничительных мер. Вопрос включен в повестку дня текущей сессии совета ИКАО. Она проходит с 23 мая и должна продлиться до 24 июня. Мы ожидаем рассмотрения этого вопроса", — заявила Захарова.