Захарова: вопрос об ограничениях против авиаотрасли России изучит ИКАО
Захарова сообщила о роли ИКАО в решении вопроса об ограничениях против авиаотрасли России
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об ожидании страной рассмотрения вопроса об ограничениях против авиаотрасли на сессии совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
"Российская сторона была вынуждена привлечь к данной проблеме внимание Международной организации гражданской авиации и заявить о категорическом неприятии коллективных ограничительных мер. Вопрос включен в повестку дня текущей сессии совета ИКАО. Она проходит с 23 мая и должна продлиться до 24 июня. Мы ожидаем рассмотрения этого вопроса", — заявила Захарова.