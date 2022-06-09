МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Херсонская область готова возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом, прерванное киевскими властями восемь лет назад, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Херсонская область проведет референдум о вхождении в состав России

Накануне советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о возобновлении грузового железнодорожного сообщения, прерванного Украиной восемь лет назад, между Крымом и Запорожской областью. В регион прибыл с зерном первый поезд из Мелитополя. В РЖД сообщили, что железнодорожные перевозки на территориях Херсонской и Запорожских областей осуществляются железнодорожными администрациями этих территорий.

"Мы готовы возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом. Железнодорожное полотно все в целостности и сохранности. В техническом плане все находится в удовлетворительном состоянии, поэтому скоро составы пойдут уже и из Херсона", — сказал РИА Новости Стремоусов.

При этом, по его словам, после полной стабилизации ситуации в регионе также будет запущено и пассажирское железнодорожное сообщение.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.