МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Летняя чартерная программа в рамках национального проекта по туризму стартует в регионы России, ее география расширена до 12 регионов, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма. "Аэрофлот" снизит цены на билеты на Дальний Восток

"К летнему сезону в 2022 году Ростуризм расширил географию чартерной программы до 12 регионов, в 2021 году программа охватывала семь направлений. Теперь летние туристические чартеры предлагают самые разные форматы отдыха в направлениях от Калининграда до Камчатки", — рассказали в ведомстве.

По данным Ростуризма, с 10 июня запускаются туры на Камчатку и Северный Кавказ (Чечню), с 12 июня — на Алтай, с 16 июня — в Карелию, 23 июня — в Тюменскую область. Со 2 июля начнут летать чартеры в Бурятию, с 20 июля — в Приморский край и с 22 июля — на Сахалин. С 1 августа открываются туры в Калининградскую область. Чартеры в Дагестан и Татарстан продолжат летать в течение лета. Также пресс-служба добавила, что планируется запустить чартер в Кавказские Минеральные Воды.

"Большинство летних туристических чартеров будут вылетать из Москвы. В Горно-Алтайск можно будет долететь из Москвы и Санкт-Петербурга, а в Тобольск (Тюменская область) — только из Санкт-Петербурга", — уточнили в Ростуризме. Ростуризм досрочно завершит продажи детских путевок по кешбэку

"Наша задача делать доступнее отдых в тех направлениях, которые пользуются особенной популярностью среди наших туристов. Один из ключевых инструментов здесь — это чартерная программа, которая реализуется в рамках национального проекта по туризму… Этим летом мы значительно расширили географию чартерных полетов и сформировали новые межрегиональные связки", — заявила глава ведомства Зарина Догузова, слова которой приводятся в сообщении.

Программа туристических чартеров — одна из мер нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", реализуемая с 2021 года по инициативе правительства. В рамках программы субсидируется половина стоимости фрахта самолета, за счет чего туроператоры компенсируют половину затрат на обслуживание воздушного судна. В результате стоимость пакетных туров снижается в 1,5-2 раза, а чартеры становятся доступными для туристов и выгодными для туроператоров. В 2021 году ей воспользовались 26 тысяч человек, в конце апреля рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.