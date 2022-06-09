МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в апреле увеличился на 78,7% в годовом выражении после мартовского роста на 76%, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Ростуризм расширил географию летней чартерной программы

Объем только международных пассажирских авиаперевозок в апреле подскочил на 331,9%, внутренних — упал на 1%.

Согласно данным IATA, самый сильный рост в годовом выражении наблюдался в Европе (301,6%) и на Ближнем Востоке (238,1%), показатель также вырос в странах Латинской Америки (на 139,2%), Северной Америки (78,5%) и Африки (108,4%).

Снижение при этом пришлось на Азиатско-Тихоокеанский регион (-25,4%), подобная динамика обусловлена ограничениями на перевозки в Китае из-за распространения штамма "омикрон".

IATA отмечает, что не обладает достаточными данными по пассажирским перевозкам в РФ.

Ассоциация указала, что инфляция, высокие цены на авиакеросин и низкий уровень потребительского доверия являются поводами для беспокойства в ближайшие месяцы.