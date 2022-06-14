МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Количество обслуженных пассажиров в российских морских портах за пять месяцев текущего года выросло на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,166 миллиона человек, сообщает "Ассоциация морских торговых портов". Названы города России, где туристам больше всего рады

"За январь-май 2022 года в морских портах было обслужено 1852 пассажирских судна (снижение в 2,6 раза) и морскими пассажирскими терминалами было обслужено 1166,2 тысячи человек (+18,6%)", — говорится в релизе.

В том числе количество отправленных пассажиров из портов выросло на 23,5% и составило 1,126 миллиона человек, а прибывших – снизилось на 44%, до 39,6 тысячи человек. Обслуживание транзитных пассажиров отсутствовало.

По данным ассоциации, основное количество пассажиров было обслужено на специализированных пассажирских терминалах в портах Севастополь – 1,086 миллиона человек (рост на 29,1%), Ялта – 56,5 тысячи человек (снижение на 35,3%), Сочи – 12,6 тысячи человек (снижение в 3,3 раза).