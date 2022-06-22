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2022
https://1prime.ru/transport/20220622/837254405.html
Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлено до 30 июня
Транспорт
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По сообщению Росавиации, ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлено до 30 июня. "Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и... ПРАЙМ, 22.06.2022
транспорт, бизнес, новости, россия, аэропорт, ограничения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. По сообщению Росавиации, ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлено до 30 июня.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 30 июня", — отмечается в ведомстве.
Сообщается, что ограничения распространяются на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.