МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. По сообщению Росавиации, ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлено до 30 июня. Ограничения полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 24 июня

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 30 июня", — отмечается в ведомстве.

Сообщается, что ограничения распространяются на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.