ХЕЛЬСИНКИ, 22 июн — ПРАЙМ. Финская авиакомпания Finnair готовится к длительному, вплоть до десятилетнего, запрету полетов над Россией. Об этом рассказал гендиректор перевозчика Топи Маннер. Он отметил, что в своей обновленной стратегии Finnair ориентируется в основном на Северную Америку, Индию и страны Ближний Восток, при этом в российском воздушном пространстве "плохая видимость" для прогноза. Финляндия откроет границу для российских туристов

"Мы не знаем, сколько это продлится — два, пять или десять лет, и поэтому мы должны изменить нашу стратегию и приспособиться к тому, что воздушное пространство России будет оставаться закрытым в течение длительного времени", — сообщил Маннер в комментарии общественной телерадиовещательной корпорации YLE.

В таких условиях растет роль ближневосточных аэропортов в сообщении между Востоком и Западом, отметил гендиректор Finnair и добавил, что в таких условиях финский перевозчик планирует теснее сотрудничать с катарской Qatar Airways, которая, которая, как и Finnair, входит в альянс OneWorld.

Запрет на полеты над РФ также способствует развитию сотрудничества между Евросоюзом и Катаром в авиационной сфере, поскольку авиакомпании ищут способы альтернативного сообщения с Азией, отмечается в сообщении.

"Что касается Азии, важно, что Finnair продолжает летать на рынок Японии и Южной Кореи. Со временем мы также продолжим летать в Китай, который в настоящее время закрыт из-за политики нулевого ковида", — добавил Маннер.