МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Дети до семи лет с 22 июня смогут бесплатно ездить в поездах "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК) во всех регионах, сообщает перевозчик. РЖД увеличит число поездов на южные курорты России

"С 22 июня 2022 года в пригородных поездах ЦППК смогут бесплатно ездить дети до 7 лет. Нововведение распространяется на все регионы", — говорится в релизе.

Уточняется, что изменения приняты на основании Федерального закона от 11.06.2022 года №178-ФЗ "О внесении изменения в статью 83 федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации".

Так, в обычных пригородных поездах и экспрессах без указания мест дети до 7 лет смогут ездить без оформления какого-либо проездного документа, не нужно даже обращаться в кассу.

Ранее право на бесплатный проезд было только для детей до 5 лет. Для юных пассажиров от 5 до 7 лет в Москве и Подмосковье необходимо было взять бесплатный билет, который предоставлялся при наличии соответствующих подтверждающих документов.