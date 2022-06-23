МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Существуют три дипломатических способа решения проблемы ограничения Литвой транзита товаров из России в Калининград, сообщила руководитель калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова. Об этом пишет "Коммерсант". В Госдуме не исключили ответного запрета на транзит для Литвы

Первый способ — внесение изменений в санкционный документ Евросоюза 833/2014: дополнение глоссария статьи 1 понятием "калининградский транзит людей и грузов" и общее изъятие из санкций".

Второй способ предполагает исключение из статей санкционных документов уточнения "включая транзит" и "с условием, что перевозка этих товаров запрещена данным документом".

Согласно третьему названному варианту, в литовские таможенные органы должны будут направлены разъяснения, что транзитные товары не попадают под действия четвертого, пятого и шестого санкционных пакетов.