МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Греция продлила запрет на полеты российских и белорусских самолетов в греческом воздушном пространстве до 22 сентября. Об этом сообщают в Управлении гражданской авиации (УГА) Греции. Греция и Венгрия обсудили альтернативные варианты поставок газа

"Управление гражданской авиации (CAA) сообщает пассажирам о продлении срока действия авиационных инструкций (NOTAM) с запретами и ограничениями полетов", — отметили в ведомстве.

Так, директивы о запрете полетов российских и белорусских самолетов в национальном воздушном пространстве Греции, а также директивы о закрытии воздушного пространства Украины и запрете прохода гражданских самолетов в воздушном пространстве Молдавии и Белоруссии остаются в силе до 22 сентября 2022 года.