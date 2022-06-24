МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила об увеличении числа рейсов из России в Турцию до почти 450 еженедельно. Российские туроператоры заявили об увеличении числа рейсов в турецкий Измир

"Если брать самое популярное летнее направление — Турцию, то мы добились того, что у нас почти 450 рейсов еженедельно летает. Это, конечно, не так много, как в предыдущие годы, но в текущих условиях немало. За счет этого туроператоры долги перед туристами значительно сократили, практически в полтора раза", — отметила Догузова.