МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Проблему транзита в Калининградскую область не удастся "замести под ковер", сроки решения вопроса поджимают, заявили в пресс-службе регионального правительства. Еврокомиссия даст Литве дополнительные инструкции по транзиту в Калининград

"Проблему в любом случае уже не удастся "замести под ковёр", и чем быстрее будут приняты решения по нормализации транзита из РФ в РФ, тем быстрее вернётся на место традиционная логистика поставок в регион", — отметили калининградские власти.

Они подчеркнули, что наличие проблемы транзита признано "как минимум" на уровне Еврокомиссии, однако официальных документов пока нет, идет их рассмотрение.

При этом поставщикам уже сейчас необходимо планировать способы доставки грузов в регион и понимать, при каких условиях будут осуществляться эти поставки, добавляется в сообщении. Алиханов рассказал о возможностях снабжения Калининграда

Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока.

В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на решения Вильнюса.