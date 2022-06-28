МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт Стурскуг. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK со ссылкой на МИД страны. В Норвегии оценили поставки страной газа в Европу

В апреле министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт объявила о решении закрыть для проезда российских грузовиков пункт пропуска Стурскуг.

Российское посольство в Осло 25 мая направило в МИД Норвегии письмо треста "Арктикуголь" с просьбой освободить от запрета на транзит грузы в российские поселки на архипелаге Шпицберген.

"Заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена 15 июня 2022 года", — сообщили в норвежском внешнеполитическом ведомстве.