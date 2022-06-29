МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Средний чек на авиабилеты по России на июль-сентябрь текущего года снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3% — до 6,7 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса по поиску и покупке билетов Aviasales. В России завершился первый этап выплат субсидий за возврат билетов

"По данным "Авиасейлс", средний чек на авиабилеты по России в июле-сентябре этого года сократился на 3% по сравнению с прошлым годом — с 6,9 тысячи до 6,7 тысячи рублей", — сообщили в сервисе.

Аналитики уточнили, что самыми подешевевшими из популярных городов стали Санкт-Петербург, туда средний чек снизился с 6,7 тысячи до 5,7 тысячи рублей, Казань — с 5,9 тысячи до 5,2 тысячи рублей и Москва — с 5,5 тысячи до 5,2 тысячи рублей.

Росавиация ранее в среду заявила, что определила 32 авиакомпании, которым будут предоставлены субсидии на полеты внутри России. Общий их объем — 100 миллиардов рублей. Согласно материалам ведомства, половину из них — почти 49,9 миллиарда рублей — получит группа "Аэрофлот": 25,7 миллиарда рублей выделено флагманской авиакомпании, 13,9 миллиарда — "Победе", 10,3 миллиарда — "России". Группа S7 (компании "Сибирь" и "Глобус") получит 22,2 миллиарда рублей, группа "ЮТэйр" — 7 миллиардов рублей.

Ведомство отмечает, что условия предоставления субсидии стимулируют авиакомпанию увеличивать налет воздушного судна и выполнять рейсы с достаточной коммерческой загрузкой. Чем больше пассажиро-километров выполнит авиакомпания, тем больше средств на возмещение операционных расходов ей будет предоставлено в качестве субсидии.