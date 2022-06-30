БЕРЛИН, 30 июн — ПРАЙМ. В Volkswagen обеспокоены позицией правительства ФРГ в отношении Китая, без взаимодействия с Пекином рост инфляции будет стремительно расти, заявил в интервью онлайн-изданию Spiegel генеральный директор компании Герберт Дисс. Сотрудникам нижегородского Volkswagen предложат работу на других заводах

"Меня больше беспокоит базовое отношение правительства Германии к Китаю. И мировая экономика, которая сейчас может рухнуть: я считаю инфляцию, нехватку энергии и рост процентных ставок во всем мире крайне проблематичными. Без бизнеса с Китаем инфляция продолжала бы стремительно расти. Нам нужно больше диалога. Китайское руководство может справиться и с жесткой европейской позицией, но об этом следует говорить и следует понимать экономические последствия", — заявил Дисс.

Он добавил, что "не следует судить о странах исключительно по нынешнему руководству или режиму". Концерн Volkswagen инвестирует "с перспективой от 20 до 40 лет", а за такие сроки "многое может измениться", считает глава концерна.

"В настоящее время мы наблюдаем сильные антидемократические тенденции и в Европе. Должны ли мы прекратить эксплуатировать заводы в таких странах?", — добавил он.