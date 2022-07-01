МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. В Минтранс поступило заявление от двух авиакомпаний из России — S7 Airlines и AirBridgeCargo. Они обратились с запросом возвратить самолеты зарубежным лизингодателям. Об этом пишет "Коммерсант".

По сведениям издания, S7 хочет избавиться от двух Boeing 737-8 MAX, а причиной является то, что у данных воздушных судов нет надлежащей сертификации. Отмечается, что их запрещено эксплуатировать в России с 2019 года, по причине масштабных авиакатастроф, которые произошли в Эфиопии и Индонезии. Далее их сертификация не проводилась.

Сообщается, что заявка на возврат 14 из 16 грузовых Boeing 747, которые базируются в Шереметьево, также была подана AirBridgeCargo.

"Коммерсант" также напоминает о том, что еще два самолета на данный момент находятся в Шардже (ОАЭ) и Марана (аэропорт США).

Издание подчеркивает, что авиакомпании просили разрешение возвратить воздушные судна еще весной, но пока что не получили ответа от министерства.