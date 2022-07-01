ХЕРСОН, 1 июл — ПРАЙМ. Первый за восемь лет рейсовый автобус прибыл из Симферополя в Херсон, передает корреспондент РИА Новости. Крым запустил проекты по интеграции с украинскими регионами

В пятницу также возобновил работу маршрут Херсон — Симферополь. Автобус на Крым отправился по расписанию в 6.30.

Директор департамента транспорта военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Тимур Худояров ранее рассказал журналистам, что в планах на сегодняшний день два рейса в день из Херсона в Симферополь. Дневной автобус отправится в направлении Крыма в 16.00.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.