В Херсон из Крыма прибыл первый за восемь лет автобус
Из Симферополя в Херсон прибыл первый за восемь лет пассажирский автобус
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ХЕРСОН, 1 июл — ПРАЙМ. Первый за восемь лет рейсовый автобус прибыл из Симферополя в Херсон, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу также возобновил работу маршрут Херсон — Симферополь. Автобус на Крым отправился по расписанию в 6.30.
Директор департамента транспорта военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Тимур Худояров ранее рассказал журналистам, что в планах на сегодняшний день два рейса в день из Херсона в Симферополь. Дневной автобус отправится в направлении Крыма в 16.00.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.