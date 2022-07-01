МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. По сообщению оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика", прямые рейсы из Сочи в Шарджу (ОАЭ) впервые открылись с 1 июля в рамках расширения разработанной совместно с авиакомпанией "Россия" маршрутной сети. ОАЭ станет страной-гостем на ПМЭФ-2023

Отмечается, что первый рейс Сочи-Шарджа стартовал 1 июля 2022 года на самолете российского производства Sukhoi Superjet. В дальнейшем регулярные рейсы планируется выполнять четыре раза в неделю.