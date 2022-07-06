МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Норвегия пропустила через границу застрявшие контейнеры с продуктами и оборудованием для поселения Баренцбург на Шпицбергене, сообщает телекомпания NRK со ссылкой на норвежский МИД. В Госдуме изучат денонсацию договора с Норвегией о сотрудничестве в море

"Два контейнера с содержимым для Баренцбурга находятся на борту норвежского судна, которое направляется в Логньир (столица Шпицбергена)", — приводится заявление представителя министерства Ане Лунде.

Она уточнила, что длительный простой контейнеров был связан с антироссийскими санкциями, а не с намерением остановить поставки на архипелаг.

Лунде подчеркнула, что решение пропустить грузы было принято по итогам переговоров с российскими властями.

Норвегия ранее отклонила российскую заявку на пропуск 20 тонн грузов в российские поселки на Шпицбергене через единственный пропускной пункт Стурскуг. До этого норвежский МИД закрыл Стурскуг для проезда российских грузовиков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил во вторник комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации, или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.