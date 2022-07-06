МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Норвегия все еще не разрешила пропуск и транзит грузов российскими автоперевозчиками, поэтому доставку контейнеров для Баренцбурга будут осуществлять норвежские компании, рассказали РИА Новости генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин. Норвегия пропустила через границу контейнеры для Шпицбергена

"Просто трест "Арктикуголь" договорился с норвежской автотранспортной компанией, она забрала грузы и перевезла их через границу. Ей не нужно разрешение от норвежских властей", — пояснил он.

Дипломат уточнил, что в Баренцбург отправились не застрявшие в конце апреля грузы, а два "совершенно новых" контейнера, они прибудут 8 июля.

"Те так и стоят на границе — там технические сложности с их перегрузкой на норвежского перевозчика", — сообщил Гущин и выразил надежду на скорое разрешение этого вопроса.

Ранее в среду Норвегия пропустила через границу контейнеры с продуктами и оборудованием для поселения Баренцбург на Шпицбергене после простоя, длившегося с мая. Представитель МИД королевства Ане Лунде уточнила, что задержка была связана с антироссийскими санкциями, а не с намерением остановить поставки на архипелаг.