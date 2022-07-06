Норвежские перевозчики произведут доставку грузов на Шпицберген
Доставку грузов в Баренцбург на Шпицбергене осуществят норвежские перевозчики
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Норвегия все еще не разрешила пропуск и транзит грузов российскими автоперевозчиками, поэтому доставку контейнеров для Баренцбурга будут осуществлять норвежские компании, рассказали РИА Новости генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин.
"Просто трест "Арктикуголь" договорился с норвежской автотранспортной компанией, она забрала грузы и перевезла их через границу. Ей не нужно разрешение от норвежских властей", — пояснил он.
Дипломат уточнил, что в Баренцбург отправились не застрявшие в конце апреля грузы, а два "совершенно новых" контейнера, они прибудут 8 июля.
"Те так и стоят на границе — там технические сложности с их перегрузкой на норвежского перевозчика", — сообщил Гущин и выразил надежду на скорое разрешение этого вопроса.
Ранее в среду Норвегия пропустила через границу контейнеры с продуктами и оборудованием для поселения Баренцбург на Шпицбергене после простоя, длившегося с мая. Представитель МИД королевства Ане Лунде уточнила, что задержка была связана с антироссийскими санкциями, а не с намерением остановить поставки на архипелаг.