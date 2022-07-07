МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Транспортная доступность имеет ключевое значение для Калининградской области, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России". Литва отвергла идею "зеленых коридоров" для транзита в Калининград

"Для Калининградской области, конечно, транспортная доступность чрезвычайно важна", — сказал он.

Глава государства уточнил, что важную роль играет в том числе автобусное движение, поскольку именно этот вид транспорта вносит значительный вклад в привлекательность региона для туристов.

Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока.

В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на действия Вильнюса, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.