МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Движение поездов на участке железной дороги под Тулой восстановлено, ранее оно было перекрыто из-за схода вагонов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. В РЖД назвали вероятную причину схода вагонов под Тулой

Ранее сообщалось, что пассажирские поезда следуют альтернативными маршрутами через Елец, Орел и Тулу из-за схода вагонов в Тульской области на участке Узловая-3 – Жданка в 15.46, ведутся ремонтные работы. По информации МЖД, сход 12 вагонов произошел из-за действий посторонних при хищении металла.

"Движение по одному пути на участке Узловая 3 — Жданка в Тульской области открыто. Сегодня в 5:08 часов железнодорожники восстановили движение поездов по одному пути на участке Узловая 3 — Жданка в Тульской области. В настоящее время поезда на перегоне пропускаются поочередно в обе стороны", — говорится в сообщении.

Дополняется, что восстановление инфраструктуры на месте продолжается, в работах задействованы свыше 200 железнодорожников.