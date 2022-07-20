МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Закрытие неба для полетов в Азию через территорию России поставило под вопрос рентабельность ряда рейсов Finnair на этом направлении, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов. СМИ: Финляндия может столкнуться с отключением электроэнергии зимой

"Нельзя не отметить, что теперь у Finnair есть сложности с полетами в Азию в связи с закрытием воздушного пространства РФ, что прибавило порядка 40% к времени полета по ряду рейсов и поставило под вопрос саму их рентабельность", — сказал он.

Ранее авиакомпания Finnair сообщила, что представит новую стратегию с полетами в обход России осенью. Текущая стратегия Finnair по использованию самого короткого пути в Азию, прежде всего Японию — основной рынок перевозчика, провалилась с закрытием воздушного пространства России из-за специальной военной операции на Украине. Finnair меняет стратегию, открыв прямые рейсы из Стокгольма в США и Таиланд, а также начав перевозки между Хельсинки и индийским Мумбаи.

Finnair — крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс OneWorld. Контрольный пакет акций принадлежит государству. Акции Finnair Plc котируются на фондовой бирже Nasdaq Helsinki.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.