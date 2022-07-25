МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Затраты на развитие авиационной отрасли России и обновление парка самолетов не должны перекладываться на плечи пассажиров, заявил президент России на совещании с членами правительства РФ, основной темой которого стало развитие авиационных перевозок и авиастроения. Путин обсудил с правительством вопросы авиаперевозок и авиастроения

В ходе своего выступления глава государства обратил особое внимание членов правительства на необходимость согласования графика поставок новой авиационной техники и особенно — на важность определения экономической модели производства и обновления парка с учетом интересов граждан в части доступности и удобства перелетов.

"Когда я говорю об интересах граждан, то, конечно, мы понимаем стоимость отечественных судов, авиационных, понимаем, что и по каким ценам компании-перевозчики должны будут покупать, и нужно, конечно, сделать все для того, чтобы эта стоимость, а она, конечно, на первых этапах будет существенной, чтобы она не перекладывалась на плечи пассажиров", — подчеркнул Путин.