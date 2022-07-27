Компания "Навигатор": чрез два года "кукурузник" Ан-2 станет беспилотным
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Самолет Ан-2, известный как "кукурузник", планируется сделать беспилотным, процесс уже начался и должен занять два года, сообщил РИА Новости директор московского филиала компании "Навигатор", ведущей эти работы, Дмитрий Малов.
На данный момент на самолёте нет даже системы автоматического управления.
"Для создания беспилотной версии самолета Ан-2 компанией "Навигатор" разработан блок ВПНП (вычислитель пилотажно-навигационных параметров). Небольшое изделие размером со среднюю книгу несёт в себе необходимый комплект датчиков (систему воздушных сигналов, инерциальный и спутниковый приёмник), а также современный вычислитель", — сказал Малов.
"Блок выдаёт на индикаторы пилотажно-навигационные параметры, показывая, куда и где мы летим, обеспечивает выдачу команд на отклонение лопастей и закрылок, то есть по сути является системой автоматического управления в помощь лётчику, — рассказал директор. — В комплексной системе управления беспилотной версией Ан-2 разнородные блоки ВПНП дублируют друг друга. Работы продлятся примерно два года".
По его словам, на салоне МАКС-2021 Ан-2 совокупно находился в воздухе порядка девяти часов. В связи с отсутствием на борту системы автоматического управления, летчику приходилось всё это время самому управлять самолётом — "это достаточно утомительно".
"Ан-2, хоть и не новый самолёт, но очень востребованный и конкурентный. Чешская Cessna — основной конкурент, занимает приличную часть мирового рынка. Отличие только в одном: наличие системы САУ – системы автоматического управления. У них есть, у нас нет, по всем остальным параметрам Ан-2 выигрывает", — сказал Малов.
По его оценке, обновленный Ан-2 будет иметь "очень хорошие продажные перспективы": "Он легкий, дешёвый, садится и взлетает практически с любого грунта, да и дальность полёта у него очень приличная".
https://1prime.ru/transport/20220727/837616529.html