МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Самолет Ан-2, известный как "кукурузник", планируется сделать беспилотным, процесс уже начался и должен занять два года, сообщил РИА Новости директор московского филиала компании "Навигатор", ведущей эти работы, Дмитрий Малов. Самолет МС-21 скоро поступит в "Аэрофлот", заявил глава Минтранса

На данный момент на самолёте нет даже системы автоматического управления.

"Для создания беспилотной версии самолета Ан-2 компанией "Навигатор" разработан блок ВПНП (вычислитель пилотажно-навигационных параметров). Небольшое изделие размером со среднюю книгу несёт в себе необходимый комплект датчиков (систему воздушных сигналов, инерциальный и спутниковый приёмник), а также современный вычислитель", — сказал Малов.

"Блок выдаёт на индикаторы пилотажно-навигационные параметры, показывая, куда и где мы летим, обеспечивает выдачу команд на отклонение лопастей и закрылок, то есть по сути является системой автоматического управления в помощь лётчику, — рассказал директор. — В комплексной системе управления беспилотной версией Ан-2 разнородные блоки ВПНП дублируют друг друга. Работы продлятся примерно два года".

По его словам, на салоне МАКС-2021 Ан-2 совокупно находился в воздухе порядка девяти часов. В связи с отсутствием на борту системы автоматического управления, летчику приходилось всё это время самому управлять самолётом — "это достаточно утомительно".

"Ан-2, хоть и не новый самолёт, но очень востребованный и конкурентный. Чешская Cessna — основной конкурент, занимает приличную часть мирового рынка. Отличие только в одном: наличие системы САУ – системы автоматического управления. У них есть, у нас нет, по всем остальным параметрам Ан-2 выигрывает", — сказал Малов.

По его оценке, обновленный Ан-2 будет иметь "очень хорошие продажные перспективы": "Он легкий, дешёвый, садится и взлетает практически с любого грунта, да и дальность полёта у него очень приличная".