2022-07-27T16:17:54+03:00
2022-07-27T16:17:54+03:00
2022-07-27T16:17:54+03:00
2022
https://1prime.ru/transport/20220727/837624536.html
РЖД увеличат квоту пассажирских мест в Калининград с августа
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
РЖД сообщили о планах с августа увеличить квоту мест с 250 до 300 человек в поездах, следующих в Калининград транзитом через Литву. Согласно сообщению компании, с августа РЖД... ПРАЙМ, 27.07.2022
транспорт, бизнес, новости, россия, ржд, калининград
https://1prime.ru/images/83293/49/832934907.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83293/49/832934907.jpg
https://1prime.ru/images/83293/49/832934904.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83293/49/832934904.jpg
https://1prime.ru/images/83293/49/832934901.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83293/49/832934901.jpg
https://1prime.ru/transport/20220727/837618455.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. РЖД сообщили о планах с августа увеличить квоту мест с 250 до 300 человек в поездах, следующих в Калининград транзитом через Литву.
Согласно сообщению компании, с августа РЖД увеличит с 250 до 300 человек квоту мест в поездах, следующих в Калининград транзитом через территорию Литвы.
Таким образом, путешествовать на поездах в Калининград смогут почти на три тысячи человек в месяц больше, чем раньше.