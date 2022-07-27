МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. РЖД сообщили о планах с августа увеличить квоту мест с 250 до 300 человек в поездах, следующих в Калининград транзитом через Литву. РЖД хотят продать контроль в своем контейнерном операторе, сообщили СМИ

Согласно сообщению компании, с августа РЖД увеличит с 250 до 300 человек квоту мест в поездах, следующих в Калининград транзитом через территорию Литвы.

Таким образом, путешествовать на поездах в Калининград смогут почти на три тысячи человек в месяц больше, чем раньше.