МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. IAG, владеющая British Airways, в четверг разместила заказ на 37 самолетов из семейства Airbus A320neo. Речь в том числе идет о предварительных заявках на 12 самолетов, которые теперь оформлены в твердые заказы на лайнеры A320neo и A321neo. Скорректированная операционная прибыль Airbus снизилась во втором квартале

IAG закажет 25 самолетов из семейства A320neo с правом купить еще 50 лайнеров. Решение о точной комбинации самолетов из линеек A320neo и A321neo пока не принято, сказала она.

Как уточнил авиаперевозчик, поставки этих самолетов будут проходить в период с 2025 по 2028 год. Они поступят на смену лайнеров из линейки A320ceo в парк самолетов, выполняющих ближнемагистральные рейсы.