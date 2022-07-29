МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. "Шереметьево" проведет эксперимент с допуском пассажиров в зону транспортной безопасности аэропорта с использованием единой биометрической системы (ЕБС) с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года. Соответствующий проект федерального закона опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов. "Аэрофлот" открыл продажу билетов на Пхукет

Отмечается, что правительство России постановило провести с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года эксперимент по организации допуска пассажиров в зону транспортной безопасности "Шереметьево" с использованием единой информационной системы персональных данных. ЕБС обеспечивает обработку биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, подчеркивается в тексте проекта.

Уточняется, что до 1 декабря 2022 года будет проверяться взаимодействие информационных систем, ГИС ЕБС (единая система биометрии) и технических средств обработки БПД (базы пространственных данных), а также необходимост внесения изменений в нормативные правовые акты страны, определяющие порядок допуска пассажиров в зону транспортной безопасности аэропорта.

Работа ЕБС с аутентификацией пассажиров будет проверяться до 1 сентября 2023 года. Кроме того, будут подготовлены рекомендации по развитию и масштабированию сервиса аутентификации пассажиров с использованием биометрических персональных данных.

Участие в организации эксперимента примут Минцифры, Минтранс и МВД, а также Федеральное агентство воздушного транспорта, ФСБ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, отмечается в проекте.