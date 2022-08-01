МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Строительство нового путепровода через Транссибирскую магистраль по улице Базарной в приамурском Белогорске начнется в 2023-2024 годах, после того, как будет найдено финансирование почти в 3 миллиарда рублей, сообщил мэр Станислав Мелюков. СМИ: "Росатом" выделит средства на строительство АЭС "Аккую"

В 2018 году в Белогорске был обследован единственный путепровод 1978 года постройки. Были выявлены трещины на ригелях опор до 7 миллиметров, введен режим ЧС. В 2019 году ригели усилили консолями, режим ЧС был снят, но эксплуатировать сооружение можно в течение максимум четырех лет. Автомобильный мост через Транссиб соединяет две части города.

"Это самый дорогостоящий объект муниципальный, который будет построен за все существование Белогорска. Стоимость объекта под 3 миллиарда… Теперь стоит задача эти деньги изыскать. Соответствующие письма направлены в правительство Амурской области, которые будут заниматься тем, чтобы этот объект вошел в какую-нибудь федеральную программу. Если все сложится, то будем строить его в 2023-2024 годах. Соответственно, за два года мы должны его построить", — рассказал Мелюков в эфире Белогорского телевидения.

В середине июля мэр сообщил, что город получил 320 килограммов проектно-сметной документации на новый путепровод после прохождения госэкспертизы и ее положительного заключения.

Ранее Мелюков информировал, что сам проект обошёлся городу (за счет областной субсидии) в 55 миллионов рублей. Предварительно стоимость путепровода оценивалась в 2,94 миллиарда рублей. После экспертизы стоимость объекта снизилась на 92 миллиона и теперь путепровод в ценах этого года стоит 2 миллиарда 844 миллиона рублей, заверил мэр. Под зону путепровода попали 14 частных домов, жителей переселят.

По данным мэрии, протяженность нового путепровода предварительно составит 1,75 километра, в том числе длина сооружения — 150 метров, подходов — 1,6 километра. Проезжая часть будет иметь две полосы движения.