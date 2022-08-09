МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" увеличивает частоту рейсов в Калининград до шести в неделю, сообщила пресс-служба компании. S&P подтвердило рейтинги двух банков Белоруссии на уровне "СС"

"С 9 августа добавятся рейсы по вторникам и четвергам. Вылет из Минска – 12.25, прилет – в 14.05. Вылет из Калининграда – в 14.55, прилет – в 18.35", — говорится в сообщении.

Поясняется, что ранее самолеты авиакомпании выполняли полеты в Калининград и обратно по понедельникам, средам, пятницам, и воскресеньям.

"Белавиа" возобновила выполнение рейсов в Калининград с 15 апреля. Приостановка рейсов произошла после того, как в мае прошлого года в отношении компании был введен запрет на использование европейского воздушного пространства. После инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, произошедшем в мае 2021 года, некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, а ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза.

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским и террористическим. При проверке документов его задержали и возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". После инцидента европейские страны заявили, что белорусские власти принудили борт к приземлению под надуманным предлогом. Белорусские власти это отрицают.