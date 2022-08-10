МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Пятилетний план дорожного строительства в России включает в себя строительство и реконструкцию 650 мостов, заявил глава Минтранса Виталий Савельев. Путин дал старт движению по Архангельскому мосту в Череповце

Правительство в июне утвердило пятилетний план дорожного строительства сроком до конца 2027 года, для финансирования проектов из федерального бюджета будет выделено более пяти триллионов рублей.

"В ближайшую пятилетку план дорожного строительства включает в себя реконструкцию и строительство еще 650 мостов на территории России", — сказал Савельев во время церемонии открытия Архангельского моста в Череповце, участие в которой по видеосвязи принимал президент Владимир Путин.

Глава Минтранса также рассказал, что Архангельский мост был открыт досрочно. "Каждый мост — это уникальное архитектурное сооружение, и Архангельской мост — это не исключение. Это один из крупнейших вантовых мостов в России. Хочу отметить, что длина вантового перехода 220 метров, сам мост — 1132 метра. При строительстве моста было уложена 45 тысяч кубических метров бетона, 8,8 тысяч тонн металлоконструкций, более 2 тысяч тонн асфальта", — подчеркнул он.