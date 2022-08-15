МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Аэрофлота" одобрил условия пятилетней сделки с компаниями "Сирена-Трэвел" и "РТ-Транском" (совместное предприятие "Ростеха" и "Сирена-Трэвел") на разработку и сопровождение отечественной системы бронирования авиабилетов, говорится в релизе авиакомпании. Первый полет импортозамещенного SSJ состоится в середине 2023 года

"О переходе на отечественную автоматизированную информационную систему оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). Совет директоров ПАО "Аэрофлот" одобрил условия пятилетней сделки с ООО "РТ-Транском" и АО "Сирена-Трэвел" на услуги разработки и сопровождения АИС ОВП", — говорится в сообщении.

"Ростех" в мае заявил, что готов экстренно — в течение 24 часов — подключить "Аэрофлот" и другие авиакомпании к отечественной системе бронирования билетов Leonardo, если зарубежные будут отключены на фоне санкций. Госкорпорация также сообщала, что "Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов этим летом.

Отечественное программное обеспечение Leonardo разработано "Ростехом" и компанией "Сирена-Трэвел". Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.